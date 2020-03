Lekcje przez internet to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli

zobacz galerię (2 zdjęcia) Lekcje przez internet w starosądeckim liceum to nie nowość. Tak odbywały się przed pandemią zajęcia dodatowe Archiwum Anety Mamali zobacz galerię (2 zdjęcia)

Ogłoszenie pandemii koronawirusa spowodowało zamknięcie szkół. Jeszcze do środy uczniowie dobrowolnie uczestniczyli w zajęciach online, które przygotowywali im nauczyciele. Teraz są one obowiązkowe. Zdalna nauka to duże wyzwanie dla uczniów i nauczycieli.