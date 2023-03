Lekkie ciasta na Wielkanoc 2023. Fit wypieki na święta, które smakują obłędnie [PRZEPISY]

Zapomnijcie o ciężkich ciastach na Wielkanoc! Zobaczcie przepisy na lekkie wypieki, które smakują obłędnie! Mus z trzech czekolad, lekkie ciasto kryształek czy ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką to tylko niektóre z propozycji na świąteczne ciasta w stylu FIT.

Jakie ciasto podać na Wielkanoc, by nie było ciężkie? Zobacz nasze propozycje na lekkie ciasta wielkanocne.

Ciasto bez pieczenia: mus z trzech czekolad [PRZEPIS]

Mus z trzech czekolad. Fot. archiwum Składniki 20 dag kruchych ciastek

25 dag kostki do pieczenia Kasia

15 dag czekolady deserowej

15 dag czekolady mlecznej

20 dag czekolady białej

1200 mililitrów śmietany 36 proc.

6 łyżeczek żelatyny

1 szklanka wody

kakao lub starta czekolada do posypania Wykonanie

Ciastka rozkruszyć ręcznie lub zmiksować blenderem i wymieszać ze 100 g roztopionej kostki do pieczenia Kasia. Całość zagnieść i wykleić ciastem spód tortownicy. Wstawić do lodówki do zastygnięcia.

W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę deserową z kostką do pieczenia Kasia (50 g). W mniejszej misce wymieszać 2 łyżeczki żelatyny z 1/3 szklanki wody. Kiedy żelatyna napęcznieje, podgrzać ją w gorącej kąpieli.

Ubić 400 ml śmietany, ale nie na sztywno. Dodać 2-3 łyżki śmietany do podgrzanej żelatyny, wymieszać i dodać wszystko do roztopionej czekolady i wymieszać z ubitą śmietaną.

Gotową masę przelać na kruchy spód do formy i odstawić do lodówki na 15-20 minut, aby stężało. W tym czasie przygotować kolejne warstwy czekolady – najpierw mleczną, a na koniec białą. Mus powinien być gotowy po 2-3 godzinach, ale najlepiej zostawić go w lodówce na całą noc. Przed podaniem deser posypać kakao lub startą czekoladą.

Lekkie ciasto z galaretką bez pieczenia: kryształek [PRZEPIS]

Ciasto kryształek. Fot. mad Składniki 6 galaretek (trzy różne kolory)

50 g żelatyny

1/2 litra śmietany kremówki

szklanka kefiru

szklanka cukru

cukier waniliowy

Wykonanie

Przygotować galaretki (każdy kolor osobno!). Po ostygnięciu pokroić je w kostkę. Żelatynę zalać 1/2 szklanki zimnej, przegotowanej wody i odstawić na pół godziny. Po tym czasie dolać do szklanki gorącą wodę, żeby żelatyna się rozpuściła. Śmietanę, kefir, cukier i cukier waniliowy zmiksować, dodać pokrojone w kostkę galaretki, ostrożnie dolać żelatynę, delikatnie wymieszać i szybko wylać na blachę. Poczekać aż stężeje.

Ciasto bez pieczenia: śnieżny puch [PRZEPIS]

Ciasto śnieżny puch. Składniki 20 dag herbatników kakaowych

ok 1 kg sera mielonego z wiaderka

2 śnieżki w proszku

szklanka mleka

5 łyżek cukru pudru

2 galaretki cytrynowe

pół litra wrzątku Posypka kokosowa 100 dag wiórków kokosowych

2 łyżki masła

łyżka cukru

Wykonanie

Średniej wielkości blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia i rozłożyć herbatniki. Galaretki rozpuścić we wrzątku i ostudzić. Śnieżki ubić z mlekiem na sztywno i dodawać stopniowo cukier i ser mielony. Zmiksować do połączenia składników i powoli dolewać tężejącą galaretkę. Wylać na herbatniki. Wstawić do lodówki, aby stężało.

Przygotować posypkę: masło stopić, dodać cukier i wiórki kokosowe. Podsmażyć, mieszając do zrumienienia. Ostudzić i posypać wierzch ciasta. Ciasto włożyć do lodówki, najlepiej na noc.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Miętowo-limonkowe miniserniczki na świąteczny stół [PRZEPIS]

Miętowo-limonkowe miniserniczki na świąteczny stół. Fot. Joanna Tokarz Składniki 500 g sera białego podwójnie mielonego

1 serek mascarpone

50g śmietany 30%

100g cukru pudru

4 łyżeczki żelatyny

1/3 szklanki mleka

1 opakowanie galaretki agrestowej

1 opakowanie śmietany śnieżki

10 kropli zielonego barwnika spożywczego

2 garści zielonej mięty

1 limonka

40 kropli miętowych

1/4 szklanki mleka

2 czekolady mleczne

10 sztuk herbatników

Sposób przygotowania:

Galaretkę agrestową rozpuszczamy w szklance wrzątku. Jedną garść listków mięty siekamy i po odrobinie wsypujemy na dno silikonowych foremek. Zalewamy rozpuszczoną galaretką do 1/5 wysokości.

Zmielony ser przekładamy do misy miksera. Dodajemy serek mascarpone, cukier puder, śmietanę śnieżkę oraz śmietanę 30%. Żelatynę zalewamy 1/4 szklanki zimnej wody, mieszamy. 1/3 szklanki mleka zagotowujemy, a następnie zalewamy nim zastygłą żelatynę. Mieszamy i odstawiamy do przestudzenia.

Do masy serowej dodajemy krople miętowe, resztę posiekanej mięty oraz barwnik spożywczy. Skórkę z limonki ścieramy, sok wyciskamy. Dodajemy również do masy. Mieszamy.

Na samym końcu dolewamy przestudzoną żelatynę. Mieszamy i przelewamy do foremek na zastygłą galaretkę. Pozostawiamy ok 0,5cm od góry. Wkładamy do lodówki.

Czekolady rozpuszczamy w kąpieli wodnej z dodatkiem mleka. Do płynnej dodajemy pokruszone herbatniki, lekko studzimy i zalewamy nią wierzch naszych serniczków. Odstawiamy do stężenia, najlepiej na całą noc. Przed podaniem wyciągamy delikatnie z foremek i odwracamy galaretką do góry.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką [PRZEPIS]

Ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką. Fot. Agnieszka Sznajder

Składniki na biszkopt

5 jaj

3/4 szklanki cukru kryształu

3/4 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki oleju

łyżeczka proszku do pieczenia

świeży sok wyciśnięty z połowy pomarańczy

Składniki na mus litr soku z pomarańczy

2 budynie waniliowe lub śmietankowe

1/2 szklanki cukru kryształu

Składniki na piankę 1/2 litra śmietany kremówki

3 płaskie łyżeczki żelatyny

1/3 szklanki gorącego mleka Wykonanie

Biszkopt. Wszystkie składniki na biszkopt powinny mieć taką samą temperaturę, więc 2 godziny przed pieczeniem warto wyjąć jaja z lodówki.

Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i miksować prawie do całkowitego rozpuszczenia, dodać żółtka. Następnie przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia, zmiksować. Wlać olej i sok z pomarańczy, połączyć składniki.

Spód tortownicy wyłożyć papierem do pieczenia, boki posmarować olejem, przelać ciasto do formy. Piekarnik rozgrzać do 180 st., czas pieczenia ok. 30 minut. Po upieczeniu formę z biszkoptem położyć na kratce kuchennej do góry dnem, aby biszkopt nie opadł, wystudzić.

Mus pomarańczowy. Połowę soku ugotować z cukrem. W drugiej połowie soku rozpuścić dwa budynie, połączyć z gotującym się sokiem i gotować do zagęstnienia składników. Powstałą gorącą masę przelać na wystudzony biszkopt, odstawić do zupełnego wystudzenia.

Śmietankowa pianka. W gorącym mleku rozpuścić żelatynę. Dobrze schłodzoną śmietanę ubić na sztywno mikserem. Do śmietany dodać małymi porcjami zimne mleko z żelatyną i mieszać łyżką lub trzepaczką (nie mikserem!). Gotową masę śmietankową przełożyć na wystudzoną masę pomarańczową. Ciasto wstawić do lodówki na min. 2-3 godziny. Opcjonalnie wierzch można ozdobić świeżo startą skórką pomarańczy, a do warstwy pomarańczowej można dodać kawałki pomarańczy.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Domową szarlotka z bezą [PRZEPIS]

Domową szarlotka z bezą. Fot. archiwum Składniki na ciasto:

180 g mąki pszennej

100 g masła, zimnego, pokrojonego na kawałki

szczypta soli

1 żółtko jaja M lub L

2 łyżki cukru

1 łyżeczka śmietany 18%

Składniki na nadzienie: 1 kg jabłek (waga po obraniu i usunięciu gniazd nasiennych)

sok z połowy pomarańczy

1 łyżeczka cynamonu

3-4 łyżki mąki ziemniaczanej Składniki na bezę: 4 białka jaj M lub L

150 g cukru

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

opcjonalnie 3 łyżki cukru (w przypadku kwaśnych jabłek) Wykonanie szarlotki

Mąkę przesiać do malaksera, dodać masło i wstępnie wymieszać (jeżeli nie mamy malaksera, można to zrobić ręcznie). Następnie dodać żółtko, śmietanę, cukier i sól. Zagnieść ciasto, uformować je w kulę, zawinąć w folię spożywczą i wstawić na minimum 1 h do lodówki.

Formę (22 cm) posmarować masłem i oprószyć mąką. Po upływie czasu, ciasto wyjąć z lodówki, rozwałkować na oprószonym mąką blacie a następnie wyłożyć nim blachę (najpierw koło na spód, a potem brzegi). Ciasto ponakłuwać widelcem, przykryć papierem do pieczenia i posypać suchymi nasionami roślin strączkowych (np. grochem, fasolą, soczewicą). Piec 15 min (190°C) w trybie góra-dół. Następnie zdjąć papier z nasionami i piec dodatkowe 15 minut.

Obrane, pocięte w dużą kostkę jabłka zasmażyć z cukrem i sokiem z pomarańczy do miękkości (kawałki powinny być nadal widoczne). Pod koniec smażenia dodać cynamon, a po zdjęciu patelni z kuchenki - dodać mąkę ziemniaczaną i wymieszać. Ponieważ ciasto z bezą jest bardzo słodkie, można zrezygnować z dosładzania jabłek. Gotową masę owocową wyłożyć na upieczony spód.

Białka ubić, następnie powoli (łyżka po łyżce) dodawać cukier i kontynuować ubijanie do całkowitego rozpuszczenia cukru. Pod koniec ubijania piany z cukrem dodać łyżeczkę soku z cytryny i mąkę ziemniaczaną. Powstałą pianę wyłożyć na jabłka i wstawić do piekarnika. Piec ok. 20 minut w temperaturze 180°C (w trybie góra-dół).

Szarlotkę należy podawać ostudzoną.

Ciasto z malinami „Siódme niebo” [PRZEPIS]

Ciasto z malinami „Siódme niebo”. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na spód dużej blachy 40x25 cm

ok. 4 paczek herbatników Składniki na białą masę 1 opakowanie serka mascarpone 25 dag

1/2 litra śmietany kremówki 30%

1/2 łyżeczki mielonej wanilii lub cukier waniliowy

3 łyżki cukru pudru

3 łyżeczki żelatyny

4 łyżki gorącej wody do rozpuszczenia żelatyny Składniki na warstwę malinową 3 galaretki malinowe

70 dag świeżych malin

1 litr wody Składniki na bezę 4 białka

15 dag cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej Dodatkowo płatki migdałowe do posypania Wykonanie

Galaretkę rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do przestudzenia, gdy zaczyna się ścinać dodać ją do malin.

W czasie gdy galaretka się studzi zrobić bezę. Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i nadal miksować, na koniec połączyć z mąką ziemniaczaną i ubijać do czasu aż piana będzie szklista. Przygotować formę wyłożoną papierem do pieczenia, wylać bezę, wierzch posypać płatkami migdałowymi, piec w 140 stopniach przez 50-60 minut.

Żelatynę połączyć z gorącą wodą, wymieszać do rozpuszczenia, odstawić do wystudzenia. Schłodzoną śmietanę dobrze ubić, dodać serek mascarpone, wanilię i cukier. Gdy wszystko jest połączone wlać wystudzoną żelatynę i ponownie zmiksować.

Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia, na spód ułożyć warstwę herbatników, następnie na herbatniki wyłożyć połowę masy śmietankowej, na masę wylać tężejącą galaretkę z malinami, na wierzch wyłożyć druga połowę białej masy. Na górę położyć upieczoną i wystudzoną bezę. Ciasto przed podaniem na kilka godzin wstawić do lodówki.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Zobacz też inne przepisy na wielkanocne dania

