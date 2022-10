Leluchów i Dubne. Jesień na Sądecczyźnie zachwyca kolorami i widokami. Góry w barwnej odsłonie. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Cerkiew w Dubnie została zbudowana w 1863. Niegdyś greckokatolicka, obecnie mieści się w niej kościół filialny parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Muszynie Artur Królikowski

Dubne i Leluchów to dwie malownicze miejscowości położone w gminie Muszyna. Obydwie zamieszkane były niegdyś przez Łemków, zaś świadkiem ich bogatej przeszłości przeszłości są zabytkowe cerkwie, leżące na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. To wyjątkowo urokliwe miejsca, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Szczególnie pięknie prezentują się jesienią, kiedy okoliczne lasy urzekają kolorami charakterystycznymi dla tej pory roku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć Artura Królikowskiego, muszyńskiego fotografa. Wybrał się w słoneczny dzień na wycieczkę by, z aparatem w ręku, uchwycić być może ostatnie obrazy złotej polskiej jesieni na Sądecczyźnie.