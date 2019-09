Licytacje komornicze domów i mieszkań w Małopolsce. WRZESIEŃ 2019

Czy będą dymisje w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Bukmacherzy już wiedzą, czy reportaż portalu Onet.pl przyczyni się do zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości. O ile dymisja wiceministra Łukasza Piebiaka wydaje się prawdopodobna (właśnie podał się do dymisji), to nie ma się co spodziewać, że ze stanowiskiem pożegna się Zbigniew Z...