Licytacje komornicze. Domy i mieszkania nawet za POŁOWĘ ceny! Te licytacje odbędą się we wrześniu 18.08.2022 Redakcja Kraków

LICYTACJE MIESZKAŃ I DOMÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM, które odbędą się we wrześniu 2022 r. Zobacz tanie mieszkania i domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup mieszkania w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza wynosi nawet połowę ich realnej wartości! Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane we wrześniu w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.