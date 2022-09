Licytacje komornicze nieruchomości odżyły po pandemii. Eksperci radzą: zamów nową wycenę mieszkania, a sporo zyskasz

– Jeśli doszło do wstrzymania egzekucji komorniczej na dłuższy czas, na przykład wskutek epidemii COVID-19, to w interesie właściciela licytowanej nieruchomości jest aktualizacja jej wartości. Wynika to z faktu, że cena mieszkania mogła w tym okresie znacznie wzrosnąć, w skrajnych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent – wyjaśnia Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl. – Opłaca się więc złożenie wniosku o wykonanie ponownej wyceny. Będzie ona podstawą do ustalenia aktualnej wartości nieruchomości. Wiąże się to oczywiście z kosztami, ale przy obecnych cenach domów i mieszkań będzie to i tak ułamek tego, co można zyskać.