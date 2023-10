List gończy za Markiem Majcherem ps. "Czujny". Ma areszt, ale policja nie może go znaleźć, by wsadzić za kraty

28 września Marek Majcher, ps. "Czujny" przyszedł do Sądu Okręgowego w Krakowie na posiedzenie aresztowe. Miało ono związek ze sprawą z czerwca tego roku, gdy w Kętach, został zatrzymany po awanturze w domu. W jego sprawie toczy się w Krakowie proces o znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy oraz znieważenie ratownika medycznego i lekarza.

Mężczyzna nie zastosował się do zakazu kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonej. Na wrześniowe posiedzenie aresztowe stawił się, ale - jak informują policjanci, którzy go teraz poszukują - za radą swojego mecenasa wyszedł w przerwie. On sam mówi w relacjach na Facebooku, że miał wizytę lekarską. Niezależnie od tego, dlaczego wyszedł, jak dotychczas nie zgłosił się do aresztu.