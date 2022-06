Lody naturalne jogurtowo-brzoskwiniowe. Bez maszyny i bez jajek. Najlepszy przepis na lody, które można jeść nawet na diecie

Naturalne lody

Naturalne lody mogą być dużo zdrowsze i smaczniejsze od kupowanych w sklepie. Sami możemy wybrać, jakie składniki do nich trafią i ile dodamy do nich cukru. Dzięki temu taka przekąska nie tylko orzeźwi w upalne dni, ale i nie zakłóci naszej diety.

Jak zrobić domowe lody? Mamy dla Ciebie niezawodny przepis na lody stracciatella, które przygotujesz w kilka minut, bez surowych jajek, bez maszynki i mieszania co godzinę. Wystarczy włożyć je do…

Tradycyjne lody robi się z dodatkiem jajek, śmietanki i cukru. By szybko uzyskać odpowiednią konsystencję można pomóc sobie specjalną maszynką do lodów. Nie jest to jednak niezbędne.

Warto sięgać po przepisy na lody owocowe, które można bardzo łatwo i szybko przygotować, bez konieczności użycia maszyny. Wystarczy połączyć zmiksowane owoce z jogurtem naturalnym i zamrozić.

Pyszne lody owocowe zrobimy z np.:

truskawek,

bananów,

brzoskwiń,

malin.

Mamy dla ciebie przepis na naturalne lody jogurtowo-brzoskwiniowe. Owoce przed zmiksowaniem warto podpiec w piekarniku. Dzięki temu ich smak będzie wyrazistszy, będą miały mniej wody, a skórkę będzie można łatwo zdjęć.