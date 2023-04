Łódź zachwyciła zagranicznych ekspertów. Które atrakcje miasta zrobiły największe wrażenie na dziennikarzach „The Jerusalem Post”?

Dziennikarze wpływowego „The Jerusalem Post” spędzili w Łodzi dwa dni i są zachwyceni miastem

Łódź jako „Polski Manchester”

Gordon i Harris są zachwyceni Łodzią, co często powtarzają w nowym, trwającym 55 minut odcinku podcastu – mimo że wymawianie nazwy miasta sprawia im niemałe trudności. Dziennikarze nazwali Łódź „Polskim Manchesterem”, podkreślając, że miasto przeszło niesamowitą przemianę od zagłębia przemysłowego i włókienniczego do nowoczesnego centrum rozrywki i sztuki filmowej. Są przekonani, że „złota godzina” Łodzi dopiero nadchodzi i polecają swoim słuchaczom odwiedzić miasto więcej niż raz, bo każda wizyta to okazja do odkrycia tutaj czegoś nowego.