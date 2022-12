Lotnisko: kontrola bezpieczeństwa bez stresu i kolejek? W 2023 r. może nas czekać rewolucja technologii i komfortu podróży

Skanery jak w szpitalu ułatwią kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach

Nowe skanery bezpieczeństwa, które mają zawitać do kilku lotnisk Europy w nadchodzącym 2023 r., być może doprowadzą do długo oczekiwanych zmian w protokołach bezpieczeństwa. Czego nie mogli wymóc pasażerowie samolotów w swoich skargach i narzekaniach, to może uda się osiągnąć dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii.

Korzyści dla turystów: kontrola bezpieczeństwa szybsza i bez komplikacji

Gdzie kontrola bezpieczeństwa na lotnisku zmieni się najpierw? Holandia, Wielka Brytania i Irlandia

W 2023 r. nowa technologia ma dotrzeć do kolejnych krajów. Obecnie skanery 3D są testowane w Wielkiej Brytanii, na lotniskach Heathrow i Gatwick. Rząd Wielkiej Brytanii – jak donoszą The Times i BBC – planuje wprowadzić skanery 3D na wszystkich większych lotniskach kraju do początku 2024 r., co może się jednocześnie wiązać ze zniesieniem limitu płynów dozwolonych w bagażu podręcznym.

Także irlandzkie lotniska w Dublinie i Cork mają zostać wyposażone w skanery 3D do 2024 r., dzięki czemu możliwe będzie zupełne zniesienie limitu płynów przenoszonych w bagażu podręcznym.

Kolejki to obecnie zmora europejskich lotnisk, zwłaszcza brytyjskich, które najmocniej ucierpiały w wyniku masowych zwolnień w czasie pandemii koronawirusa. Dziś brytyjskie lotniska uchodzą za najbardziej stresujące dla pasażerów w Europie. gasparij, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

