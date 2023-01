"Łowca wodnych potworów" z Sądecczyzny z największym sumem w regionie. Tym razem złapał taki okaz, który w wodzie długo nie przetrwa

Ulepił wielką rybę

Andrzej Jodłowski z Olszany koło Łącka na swoim koncie ma już wiele konkretnych rekordów. Łowi "wodne potwory" czyli ryby giganty zamieszkujące wody Dunajca, Jeziora Rożnowskiego czy starosądeckich stawów. Ma za sobą wiele wyjątkowo udanych sezonów. W ubiegłym roku złowił sponad dwumetrowego suma, który jest jego największą zdobyczą. Drugi sum był nieco mniejszy, ale wyjątkowo gruby do swojej wielkości.

Wędkarz z Olszany nie jest w stanie zliczyć wszystkich złowionych okazów przyznaje, że wyciągnięcie takiej dużej ryby to ciężka walka. Młody wędkarz z Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Starym Sączu, po krótkiej sesji zdjęciowej wypuszcza do wody ryby giganty zgodnie z zasadą no kill.