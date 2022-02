Łuna rozświetliła nocne niebo nad wioską w Beskidzie Niskim. Płonął warsztat w Polanach

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Zmieniające się warunki pogodowe nie wypędziły zimy z gór Beskidu Niskiego i strażacy spieszący nocą do gaszenia pożaru we wciśniętej pomiędzy góry tego pasma miejscowości Polany w gminie Krynica-Zdrój musieli w wielką ostrożnością jechać krętymi i stromymi szosami prowadzącymi do tej wioski. A pośpiech był niezbędny, bo wczesne rozpoczęcie tłumienia płomieni było szansą na ocalenie gorejącego warsztatu i budynków z nim sąsiadujących.

W walkę z ogniem, który rozszalał się w nocy, zaangażowane zostały zastępy w Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy-Zdroju, a także ochotnicze straże pożarne z miejscowości Polany oraz Berest. Właściciele warsztatu oraz ich sąsiedzi nie czekali biernie na przybycie strażaków. Przystąpili do tłumienia płomieni sposobami, jakie były im dostępne.