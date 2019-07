Macie dosyć upału? Bywało już gorzej! Rekordy temperatur w Polsce

Regularne susze i upały w Polsce to znak naszych czasów. Ze względu na ocieplenie klimatu średnia globalna temperatura lądów i oceanów wzrosła o 0,75 °C względem lat 1860–1900. Nie oznacza to jednak, że rekordy temperaturowe nie padały nigdy wcześniej. Wpływ na temperaturę ma wiele czynników, w tym prądy morskie, wiatry czy cyrkulacja atmosferyczna. Dlatego też upały same w sobie nowością nie są - raczej chodzi o czas ich występowania i okres trwania. Jeśli jednak rozważymy pojedyncze rekordy temperatury powietrza okaże się, że padały już dawno temu - nawet w XIX wieku! Zobaczcie, kiedy w Polsce było najcieplej.

