Maciej Makuszewski znów w Jagiellonii Białystok. A jego żony Oliwii powinny bać się inne WAGs. Jest piękna!

Jagiellonia Białystok zyskała nowego gracza. Maciej Makuszewski wraca do Jagi – podpisał kontrakt do 30 czerwca, z opcją przedłużenia go o kolejny rok. W czasie meczów uwagę kibiców może jednak przyciągać… na trybuny jego żona. Oliwia Makuszewska jest piękna. Prowadzi też własny biznes. Zobaczcie!

Kim jest Oliwia Makuszewska? Oliwia i Maciej Makuszewscy to para z wieloletnim stażem. Małżeństwem są od 2016 roku, a wcześniej przez trzy lata byli narzeczeństwem. Ich syn Leonard niedawno obchodził drugie urodziny. Oliwia Makuszewska studiowała kosmetologię, a w 2015 roku mogliśmy oglądać ją w wyborach Miss Polski, gdzie dotarła do półfinału. Trudno się dziwić, że zajmowała się też modelingiem. Od kilku lat prowadzi świetnie prosperującą agencję ślubną, która wiedzie prym na Podlasiu. Jeśli chcecie zorganizować perfekcyjny ślub i wesele, żona Macieja Makuszewskiego na pewno wam w tym pomoże!