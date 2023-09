Madera: 15 najlepszych atrakcji na jesienny urlop. Muzeum Cristiano Ronaldo, pływanie z delfinami, zjazd w koszu i inne pomysły na zabawę

Perła Atlantyku, czyli zabawa i przygody na Maderze

Dzięki swojemu ukształtowaniu Madera to prawdziwa mekka dla miłośników aktywnego wypoczynku. Niezwykłe szlaki biegnące wzdłuż dawnych akweduktów prowadzą w głąb wawrzynowych lasów, wpisanych na listę dziedzictwa naturalnego UNESCO. Na Maderze możecie podziwiać Atlantyk z jednego z najwyższych klifów na świecie, zobaczyć wschód słońca ze szczytu góry ledwie pół godziny jazdy od stolicy, wejść do prastarych tuneli lawowych, zwiedzić ogrody botaniczne z dziesiątkami tysięcy gatunków kwiatów, a także wybrać się na wycieczkę katamaranem, by spotkać delfiny i wieloryby.

Jesień na Maderze. Tam spędzicie niezapomniany urlop

Także jesienią jest co robić na Maderze. Poza licznymi atrakcjami, które przyciągają turystów przez cały rok, w październiku na Maderze czeka na was kolejny festiwal: Święto Natury. W tym czasie na całej wyspie promowane są różne sposoby aktywnego wypoczynku, jak nurkowanie, surfing, loty na paralotniach, wspinaczka górska, pływanie na kajakach czy maszerowanie po niezwykłych szlakach wyspy. W dodatku Biuro Turystyczne Madery funduje turystom bilety na niektóre wycieczki i wyprawy do pięknych zakątków Madery. Październik to chyba najlepsza pora, by poznać Maderę od jej aktywnej, przygodowej strony!

W 2023 r. Święto Natury na Maderze obchodzone jest w dniach 3-8 października. Zobaczcie film promocyjny festiwalu: