Madera na wakacje 2022. Co warto zobaczyć i zrobić na wyspie wiecznej wiosny? Atrakcje, hotele, potrawy, ceny i porady praktyczne Emil Hoff

W malowniczym Caniço na klifie na południowym wybrzeżu Madery działają trzy hotele sieci Sentido. Goście jednego mogą korzystać z usług wszystkich pozostałych. Sentido Galosol | Galomar Zobacz galerię (121 zdjęć)

Madera stale zyskuje na popularności wśród polskich turystów i trudno się dziwić: wiosenna pogoda przez cały rok, niezwykłe krajobrazy, wygodne hotele, mnóstwo możliwości aktywnego wypoczynku, dobre jedzenie i wino słynne na cały świat. Oferta aż podejrzanie atrakcyjna. Wyruszyliśmy na Maderę, by przekonać się na własne oczy, ile jest prawdy w pięknych historiach znajomych i internautów. W Wasze ręce oddajemy plon badań: relację z wyprawy i krótki przewodnik po Maderze. Co warto zobaczyć na atlantyckiej wyspie, jaką tam mają pogodę, co tam właściwie jest do roboty, jak naprawdę wyglądają hotele, co można zjeść i ile to wszystko kosztuje? Jednym słowem – czy warto zafundować sobie Maderę na wakacje 2022? Odpowiedzi poniżej.