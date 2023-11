Magda Gessler robi rewolucję w Nowym Targu. Pod lupą restauratorki jest restauracja "Na Winklu" przy pl. Słowackiego

Magda Gessler to słynna polska restauratorka. Od 2010 r. prowadzi program „Kuchenne Rewolucje” emitowany na antenie telewizji TVN. Do programu zgłaszają się właściciele restauracji, którzy nie radzą sobie z biznesem. Rewolucja polega na zmianie menu, sposobu pracy, obsługi klientów i zazwyczaj wyglądu restauracji.

Restauratorka na Podhalu gościła już kilka razy. Zmieniała m.in. restauracje "U Bartka" na "Kiełbachę i Korale" w Bukowinie Tatrzańskiej, w Zakopanem gościła w "Obrochtówce" oraz " Zośce". Jednak ta ostatnia rewolucja się nie udała. Lokal zamkną się wkrótce po metamorfozie. Z powodzeniem jednak działają inne restaurację w regionie odmienione przez restauratorkę. To m.in. "Karczma Polany" z Kościeliska, "Dzika Chata" z Zawoi czy bar "U Zosi" w Szczawnicy.

Teraz przyszedł czas na Nowy Targ. W stolicy Podhala Gessler pojawiła się wieczorem 6 listopada. Z ekipą z kamerami przyszła do restauracji "Na Winklu". Najpierw słynna restauratorka wygłosiła krótki monolog do kamery po czym weszła do środka i zamówiła kilka dań. Wszystko to odbywało się przy włączonych kamerach.