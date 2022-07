Magda Gessler zanim zaczęła być sławna. Przybliżamy przeszłość słynnej restauratorki. Zobacz wyjątkowe zdjęcia!

Magda Gessler przyszła na świat jako Magda Daria Ikonowicz 10 lipca 1953 r. w Komorowie. Znana dziś jako Magda Gessler, przeszła długą drogę. Jej rodzice to Mirosław Ikonowicz, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej i Olga z domu Łucek (1931−2001), która pracowała jako reżyserka dźwięku w Polskim Radiu. Wielokulturowością i różnym podejściem do kuchni Gessler nasiąkała od najmłodszych lat, w dużej mierze za sprawą swojej rodziny oraz pracy ojca. Dziś biegle mówi w językach hiszpańskim, niemieckim, włoskim, porozumiewa się też po angielsku i portugalsku.

Kuchnia w jego wydaniu to czysta poezja! Zobacz, jak się zmieniał

Magda Gessler - dzieciństwo, edukacja, pierwsze osiągnięcia

Magda Gessler ukończyła polskie liceum (XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie - przyp. red.), ale po roku pracy w Galerii Archiwum zdecydowała się przenieść do Madrytu. Tam właśnie ukończyła malarstwo w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Ferdynanda. Pierwszą wystawę miała jeszcze za czasów studiów. Jej pierwszą wystawę malarską można było obejrzeć w Klubie Prasy Zagranicznej przy La Castellana. Wówczas Gessler pracowała jako opiekunka do dzieci, tłumaczka oraz menedżerka w restauracji Tijo Pepe.

Magda Gessler kiedyś i dziś

Talent i zmysł kulinarny Magdy Gessler został dostrzeżony już w latach 80. Wówczas Gessler prowadziła firmę cateringową w Madrycie, a następnie skupiła się na przygotowaniach dań na przyjęcia wydawane dla hiszpańskich dygnitarzy i członków dworu królewskiego. Jej kunszt docenił sam król Juan Carlos I! Dostrzegła go również ekspertka kulinarna Clara María de A’Mesua, dzięki której Gessler poprowadziła autorskie warsztaty w Królewskiej Hiszpańskiej Akademii Gastronomicznej.

Niedługo później wróciła do Polski. Zdecydowała się na ten krok po śmierci męża Volkharta Müllera, z którym doczekała się syna Tadeusza Müllera. W kraju jej drogi skrzyżowały się z Piotrem Jackiem Gesslerem, z którego bratem Adamem w 1989 r. otworzyła swoją pierwszą restaurację - W Ogrodzie, która mieściła się w pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie. Następnie otworzyli restaurację Trębacka w stolicy, zaś po podziale rodzinnej firmy w 1991 roku jej i Piotrowi Gesslerowi przypadła słynna restauracja U Fukiera, zlokalizowana na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Gesslerowie otworzyli ją 6 marca 1991 r.

Sumienna praca na sukces restauracji sprawiła, że o Magdzie Gessler zaczęło być coraz głośniej. Wiedza i doświadczenie w pracy w gastronomii oraz charyzmatyczna osobowość zaprowadziły Gessler do telewizji. Konkretniej - do TVN, z którym jest związana od 2010 r. Niewiele osób wie, że debiut przed kamerą restauratorka miała w nieco innej roli - w 2008 r. wystąpiła w serialu "Niania", gdzie w 106. odcinku wcieliła się w... służącą. Dała również głos żółwicy Magdzie w filmie "Mniam" oraz pojawiła się w serialu "Na Wspólnej" w 2014 r. Tam już nikogo nie udawała - była sobą, uwielbianą przez widzów Magdą Gessler.

Jednak to "Kuchenne rewolucje" sprawiły, że o Magdzie Gessler zaczęło być naprawdę głośno. Jej słynne rzucanie talerzami, wywalanie zawartości lodówek i zamrażarek na podłogę, wręcz brutalna szczerość i bezkompromisowe dążenie do jak najwyższej jakości serwowanych potraw sprawiły, że widzowie pokochali charyzmatyczną Gessler.

Magda Gessler - życie prywatne, dzieci, partnerzy

Po śmierci męża Magda Gessler wróciła do Polski. Tu związała się ze wspomnianym już Piotrem Jackiem Gesslerem, synem znanego warszawskiego restauratora Zbigniewa Gesslera. Para doczekała się córki - Aleksandry Lary (ur. 19 września 1989 r.). Media rozpisywały się także o jej kilkumiesięcznym rzekomym romansie z Mariuszem Diakowskim, z którym w 2001 r. otworzyła restaurację Zielnik. Łączono ją także z aktorem Piotrem Adamczykiem, z którym przypisywano jej romans. Sama Gessler wodziła media za nos i nigdy nie wymieniła nazwiska swojego tajemniczego kochanka, określając go mianem "Aktora". To jednak nie wszyscy partnerzy Magdy Gessler - dowiedz się, z kim spotykała się słynna restauratorka!

Obecnie Magda Gessler jest związana z Waldemarem Kozerawskim, lekarzem medycyny rodzinnej i estetycznej mieszkającym na co dzień w Toronto. Znają się od przeszło 40 lat - wcześniej na drodze ich miłości stanęły prywatne plany i ambicje obojga.