Mają wielkie serca i nie wahają się ich użyć w walce z epidemią

Iwona Grzebyk-Dulak już od dawna planowała włączenie się w akcję wspierania instytucji, których pracownicy są szczególnie narażeni na ewentualny kontakt z koronawirusem.

- Wiedziałam, że personel różnych placówek medycznych ciągle potrzebuje nowych środków ochronnych takich jak chociażby wspomniane maseczki - mówi.

Radna chciała zakupić materiał do ich szycia, ale trudno było go gdziekolwiek zamówić. Odpowiednią do tego celu bawełnę kupiła w Poznaniu. Dowiedziała się również, że wystarczy go do uszycia 480 maseczek ochronnych.

- Następnym krokiem było znalezienie osób, które podejmą się tego zadania - opowiada.

Tym razem krynicką radną wsparł w jej poszukiwaniach internet. Znalazła informację o dwóch aktywnych mieszkankach uzdrowiska

- Renacie Siemiączko oraz Joannie Wolff, które już wcześniej zaangażowały się w akcję szycia maseczek dla Szpitala Wojskowego w Krakowie.