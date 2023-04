Majówka 2023 na Podhalu. Będzie Wiosna jazowa, zlot starych samochodów i targi staroci. Zobaczcie co jeszcze się będzie działo

Najdłuższy weekend w roku już niebawem. Na Podhalu i w okolicach czeka wiele atrakcji, wydarzeń plenerowych, pikników rodzinnych, warsztatów i koncertów. Większość z nich jest bezpłatna. Zobacz co ciekawego można robić w weekend majowy na Podtatrzu.

Dla większości z nas weekend majowy to synonim wiosny, początek pięknej słonecznej pogody. Weekend majowy to zazwyczaj pierwsza w roku okazja do dłuższego odpoczynku. Nie da się ukryć, że długi weekend majowy, zwany popularnie majówką, to jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w ciągu roku także przez górali. Ci liczą na tłumy turystów pod Tatrami. Przygotowują nie tylko swoje pensjonaty i hotele, ale i wiele atrakcji. Zakopane Tegoroczna majówka pod Giewontem upłynie przy dźwiękach jazzu. Już po raz 19. odbędzie się w Zakopanem Wiosna Jazzowa. Festiwalowe koncerty rozpoczną się w sobotę 29 kwietnia i potrwają do wtorku 2 maja. Wydarzenie rozpocznie się się jak co roku koncertem plenerowym. Występ planowany jest na rogu ul. Generała Galicy i ul. Krupówki. Następnie muzycy zagrają w Klubie Stacja Kultura Zakopane przy ul. Chramcówki oraz Klubie Le Scandale w Hotelu Aries. Na scenie wystąpią m.in. Urszula Dudziak, The Lions, Kuba Badach oraz wielu innych wyjątkowych artystów. Szczegółowy program imprezy na stronie Zakopiańskiego Centrum Kultury.

Majówka pod Giewontem to także Podhalańskie Targi Kolekcjonerskie. Te odbędą się na zakopiańskim Placu Nieodległości, a rozpoczną się w piątku 28 kwietnia. Popularne wśród turystów i mieszkańców targi staroci potrwają do 2 maja. W tym roku wystawcy z całej Polski będą czekać codziennie od godz. 10 do 20. Na majówkę pod Tatry zjadą również zabytkowe samochody. To będzie już 19. Tatrzański Zlot Pojazdów Zabytkowych. Impreza rozpocznie się w piątek 28 kwietnia. To wtedy uczestnicy dojadą do Białki Tatrzańskiej. Tam będzie baza zlotu. 30 kwietnia pojawią się pod Giewontem. Tego dnia zabytkowe pojazdy najpierw pojadą do kościoła św. Krzyża na mszę świętą w intencji uczestników zlotu. Następnie będzie parada ulicami miasta na plac Niepodległości, gdzie odbędzie się m.in. pokaz samochodów, konkurs elegancji, a także konkurs dla widzów. W kolejne dni zabytkowe pojazdy przeniosą się m.in. do Nowego Targu, Rabki-Zdrój, oraz na Słowacji.

Orawa Huczna majówka będzie także na Orawie. To za sprawą XXXII Przeglądu Orkiestr Dętych w Jabłonce, który odbędzie się 3 maja. Orkiestry wystąpią na placu przed urzędem gminy. W programie znalazł się także pokaz taneczny mażoretek z grupy Arva.

W długi weekend majowy odbędzie się także otwarcie sezonu turystycznego w Orawski Muzeum Etnograficznym w Zubrzycy. Początek sezonu zainauguruje piknik na wolnym powietrzu pod hasłem „Moje nase moje”. Jest to nawiązanie do wciąż żywego na Orawie zwyczaju stawiania moja w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Niedzielny program rozpocznie się w skansenie o godzinie 11 stawianiem moja oraz tzw. dziada. W programie tego dnia również opowieści o pszczołach i śpiewanie pieśni maryjnych z Orawskim Oddziałem Związku Podhalan z Jabłonki i Zespołem Skalniok (przy dzwonnicy loretańskiej z Zubrzycy Górnej). Z kolei 2 maja coś co dla naszych dziadków było oczywistością, a dla młodszego pokolenia jest nieraz wyjątkowym doświadczeniem - czyli pokazowe sianie owsa, lnu, kapusty, grochu, bobu, sadzenie ziemniaków. Odbędzie się to w godz. 13-14 we wtorek 2 maja. Ponadto w ciągu dnia zaplanowano zajęcia edukacyjne, spotkanie z twórcami ludowymi.

Natomiast w Lipnicy Wielkiej 3 maja odbędzie się 3. Nocny Bieg Mików. To sztafetowy marsz z flagą w 82. rocznicę aresztowania Józefiny i Emila Mików przez Gestapo. Parada wyruszy o godz. 19.30 z Polany Stańcowej w Przywarówce i przejdzie drogą powiatową do wieży widokowej na Marysinej Polanie. Tu nie będzie się liczył czas ani kolejność na mecie, a godne upamiętnienie orawskich bohaterów.

Rabka-Zdrój Majówka w Rabce-Zdroju będzie bogatym wydarzeniem. Zostały przygotowane m.in. wystawy, koncerty, spektakle, występy oraz uroczystości patriotyczne. Świętowanie rozpocznie się 1 maja o godzinie 18. w rabczańskim amfiteatrze przy ul. Chopina koncertem "Abba&Queen Forever". To wyjątkowy koncert orkiestry i chóru stowarzyszenia Meloarte. Natomiast w dniu święta flagi - 2 maja - w rabczańskim teatrze Lalek „Rabcio” wystawiony zostanie spektakl „Letni dzień” Sławomira Mrożka. Na to wydarzenie wstęp jest wolny. Darmowe wejściówki można odebrać w biurze CKSiP przy ul. Chopina 17. Z kolei 3 maja o godzinie 11. w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych oraz OSP w Rabce-Zdrój. Następnie na placu przy kościele św. Marii Magdaleny, odbędzie się koncert „Witaj maj, 3 maj”.

Odwiedzając Rabkę-Zdrój w trakcie długiego weekendu warto wpaść także do miejscowego parku rozrywki "Rabkoland". Park otwiera się po zimowej przerwie w piątek 28 kwietnia. Tu na dzieci i dorosłych czeka wiele atrakcje, ale także specjalny program imprezy. To m.in. występ Teatru Lufcik na Korbkę, przyjazd słodkiej ciężarówki Wawel Truck oraz animacje taneczne. Nie zabraknie układania mega puzzli, gry terenowej, czy pokazu baniek mydlanych. Szczawnica W Szczawnicy szykuje się naprawdę długi weekend. Tu świętowanie zacznie się już 29 kwietnia, a potrwa do 3 maja. I tak będą tematyczne wieczory - m.in. na wesoło, dla dzieci, regionalne, przebojowe i patriotyczne. Fetowanie rozpocznie się na placu pod kolejką PKL, gdzie wystąpi kabaret „Czwarta fala”. Początek wieczoru na wesoło o godzinie 18. W programie na 30 kwietnia z kolei jest festyn dla dzieci. Na placu pod kolejką PKL od godz. 13 do 17 będą animacje dla najmłodszych. Wieczór zakończy pokaz animacji i iluzji w wykonani Klauna Feliksa. 1 maja odbędzie się na piknik regionalny. W programie warsztaty regionalne, występy zespołów regionalnych, a na zakończenie koncert kapeli góralskiej ‘Wyhajtani” i Piotra Szewczyka z zespołem. To wydarzenie odbędzie się na placu pod kolejka PKL. Impreza wystartuje o 15.30.

W dniu święta flagi w Parku Dolnym w Szczawnicy wystąpią lokalni artyści m.in. Cluddy Differ, Fabian Komyta, Adam Adamczyk. Zaśpiewają światowe przeboje. 3 maja będzie dniem patriotycznym. Na Przysłopie w Szczawnicy o godzinie 11.30 najpierw zostaną złożone wiązanki pod Pomnikiem Poległych Partyzantów, a następnie odbędzie się msza święta w plenerze. Nowy Targ W stolicy Podhala szykuje się uczta dla smakoszy. Na płycie nowotarskiego rynku od 5 do 7 maja zaparkują food trucki i serwować będą smakołyki z najróżniejszych zakątków świata. Impreza rozpocznie się w piątek o godz. 14 i potrwa do godz. 21. W sobotę i niedzielę koneserzy kulinarnych doznań raczyć będą się feerią smaków od godz. 11.