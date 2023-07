Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już kwitnie i wygląda obłędnie. Fiolet przykrył całe pola! To miejsce to prawdziwa turystyczna perełka

Małopolska Prowansja - gdzie znajduje się Ogród Pełen Lawendy?

Kto choć raz w życiu nie marzył o spędzeniu czasu o zachodzie słońca na słynnych, fioletowych polach Prowansji? Gdzie relaksujący zapach lawendy unosi się w powietrzu, tworząc magiczną aurę? Nie trzeba jednak lecieć aż do południowych rejonów Francji, aby zatopić się we fiolecie kwitnących krzewów. Ogród pełen lawendy znajduje się bowiem około 40 kilometrów na północ od Krakowa, we wsi Ostrów około Proszowic. Choć nie jest tak rozległy, jak najsłynniejsze lawendowe pola, z pewnością stanowi pięknie miejsce, w którym można poczuć odrobinę klimatu słynnej Prowansji.