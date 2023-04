Maleńka Wiktoria Wróbel z Nowego Sącza walczy z SMA. Potrzeba aż 10 mln zł. Armia dobrych ludzi się powiększa

Wiktoria cierpi na SMA 0/1 - to najgorszy typ tej choroby genetycznej. Rodzicie zaraz po porodzie zdecydowali się na podanie zastrzyku wprost do rdzenia. To automatycznie wykluczyło Wikusię z refundacji terapii genowej, ale uratowało jej życie. Maleństwo przyszło na świat początkiem lutego i walczy. Ma ogromne wsparcie, bo stoi za nią armia dobrych ludzi, która stale się powiększa . Potrzeba aż 10 mln zł, ta niewyobrażalna kwota może uratować tę maleńką dziewczynkę.

Czas jest największym wrogiem Wikotrii

- Zaraz po urodzeniu zauważalne było niskie napięcie mięśniowe, mimo że ciąża przebiegała poprawnie. Ze względu na ciężki stan nie zakwalifikowała się do terapii genowej, leczona jest refundowanym lekiem. Pierwszą dawkę otrzymała w 12. dniu swojego życia - informuje mama Ala. Lek ten będzie musiała przyjmować już do końca życia co cztery miesiące w postaci wkłucia lędźwiowego.

Link do zbiórki

Rodzicie Wiktorii, której imię może tu mieć wymiar symboliczny walczą o nią, o jej zdrowie, o uśmiech na twarzy, o to, by żyła i dawała szczęście swoim bliskim, by nie cierpiała. Będzie potrzeba dużej ilości rehabilitacji i sprzętów żeby mogła funkcjonować na tym świecie. Choroba postąpiła do tego stopnia, że Wikusia nigdy nie będzie chodziła. Rodzicom kolejny raz pękło serce, ale się nie poddają. Wierzą w to, że uda im się uzbierać na terapię genową, która zatrzyma SMA.

Wikusia jest silna, ma wsparcie całej armii dobrych ludzi, którzy chcą aby dziewczynka mogła żyć bez bólu archiwum prywatne