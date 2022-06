Małopolanki w finale Miss Polski 2022. O koronę najpiękniejszej powalczą Gabriela Chojnowska z Nowego Sącza i Patrycja Krzywoń z Krakowa

- Kocham podróżować i poznawać nowe miejsca oraz ich kulturę, a za najwyższą wartość w życiu uważam rodzinę, na której bezgraniczne wsparcie zawsze mogę liczyć. Jestem ambitną, czułą oraz wrażliwą osobą, a w życiu kieruję się tym, co podpowiada serce - nigdy nie być obojętnym na ludzką krzywdę, co sprawia, że staram się być zawsze gotowa by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują - mówi Gabriela.