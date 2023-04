Małopolscy "Łowcy Cieni" zatrzymali sześciu przestępców - m.in. nożownika i gwałciciela

39-latek zatrzymany na autostradzie A4

Na początku lutego 2021 r. niemiecki sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania za 39-letnim mieszkańcem pow. limanowskiego, podejrzanego o przestępstwo przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, którego się dopuścił kilka lat temu na terenie Niemiec. Na początku marca 2023 r. informacja o poszukiwaniu Polaka trafiła do małopolskich poszukiwawczy. Policjanci od razu zajęli się sprawą. W krótkim czasie ustalili miejsce pobytu i zatrudnienia ukrywającego się mężczyzny. 39-latek został zatrzymany na autostradzie A4, gdy przemierzał samochodem drogę do pracy. Był całkowicie zaskoczony. Nie spodziewał się, że tego dnia, zamiast do firmy, trafi do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.