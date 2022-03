Małopolska. 15 mln zł na remonty dróg w ośmiu powiatach. Sprawdź, który region dostał najwięcej

- Konsekwentnie dążymy do poprawy bezpieczeństwa, jakości i komfortu podróży po drogach Małopolski. Dzięki ogromnemu wsparciu rządowemu kolejne inwestycje drogowe w naszym województwie mają szansę na realizację - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– To jest radosny dzień, myślę, że My- parlamentarzyści cieszymy się z tego podwójnie. Żaden rząd nic nie zrobił sam, zawsze potrzeba współpracy rządu i samorządu i dlatego jesteśmy z otwartym sercem dla wszystkich samorządów. Chcemy, żeby samorządy miały pieniądze na inwestycje. Wszystkie te liczne programy: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Inwestycji Lokalnych są po to, żeby mieszkańcy odczuli, że władza publiczna, czyli rząd i samorząd, się o nich troszczy - mówiła poseł Anna Paluch.