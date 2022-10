Małopolska. Czy klienci sieci marketów Biedronka będą mogli robić zakupy w niedziele? ZDJĘCIA Paweł Mocny

Internet huczy od informacji dotyczących otwarcia marketów Biedronka w niedziele. Wszystko za sprawą urządzeń, które zaczęły pojawiać się w sklepach należących do spółki Jeronimo Martins Polska. Umożliwiają one bowiem zakup opaski medycznej. To sprawia, że Biedronki, w których pojawią się automaty, staną się "placówkami medycznymi" i będą mogły ominąć zakaz handlu w niedzielę.