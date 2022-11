Małopolska. Jakiej pogody możemy spodziewać się na Święta Bożego Narodzenia 2022? Prognoza dla większych miast województwa!

Pogoda na Święta – Kraków Święta w Krakowie prawdopodobnie będą „białe”. Według szacowanych prognoz pogody, które oczywiście mogą się jeszcze delikatnie zmienić, na Wigilię 24 grudnia przewiduje się niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia. Jeśli chodzi o temperaturę to w ciągu dnia termometry wskażą nawet 7 stopni, nocą zaś temperatura nie spadnie jakoś drastycznie, ponieważ wskazywać będzie około 2 stopni Celsjusza na plusie. W ciągu dnia spodziewać można się niewielkich opadów deszczu. W Pierwszy Dzień Świąt, 25 grudnia , spodziewać możemy się nieco większego zachmurzenia, ale za to bez opadów deszczu. Temperatura za dnia wyniesie około 6 stopni na plusie, nocą natomiast około 2 stopni na plusie. 26 grudnia pogoda będzie już nieco lepsza, niebo się przejaśni, wyjdzie słońce. Za dnia termometry wskażą około +6 stopni Celsjusza, nocą około +2 stopnie.

Pogoda na Święta – Zakopane

Mieszkańcy Zakopanego spodziewać mogą się tylko 3 stopni na plusie w Wigilię 24 grudnia. Niebo będzie prawdopodobnie zachmurzone, spaść może deszcz. Nocą temperatura spadnie do -2 stopni Celsjusza.

W Pierwszy Dzień Świąt w Zakopanem spadnie śnieg, co prawda opady nie będą obfite, ale jednak z całą pewnością nadadzą temu dniu więcej uroku. Temperatura za dnia wynosić będzie około +2 stopnie, natomiast nocą nawet do – 3 stopni Celsjusza.

Drugiego Dnia Świąt termometry w Zakopanem wskażą około 1 stopnia na plusie za dnia i -3 nocą. Niebo będzie mocno zachmurzone, nie prognozuje się opadów deszczu ani śniegu.

Pogoda na Święta – Nowy Sącz

W Nowym Sączu na Święta powinien być śnieg. A co za tym idzie, świąteczna aura powinna być wszechobecna. Na Wigilię 24 grudnia prognozuje się zachmurzone niebo, ale bez jakichkolwiek opadów. Temperatura za dnia wyniesie +6 stopni Celsjusza, zaś nocą spadnie do +2 stopni.

25 grudnia termometry w Nowym Sączu wskażą już tylko 5 stopni na plusie za dnia, nocą natomiast +1. Dniem niebo będzie dość mocno zachmurzone, nie będzie padał deszcz ani sypał śnieg.

26 grudnia, w Drugi Dzień Świąt termometry wskażą +5 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Spodziewać można się także, że ten dzień będzie całkiem słoneczny, niebo w końcu wychyli się zza chmur. Nocą temperatura spadnie do +1 stopnia. Nie prognozuje się opadów.