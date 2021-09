Małopolska. Juromania - Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej startuje po raz czwarty! Ponad 30 lokalizacji i moc atrakcji...

Tegoroczna czwarta edycja Juromanii odbywa się po hasłem "JURA - aktywna z natury". O znaczenie tego hasła zapytaliśmy więc obecnego na środowym briefingu Roberta Nierodę, dyrektora Biura Związku Gmin Jurajskich.

- Jura generalnie jest krainą, gdzie tych aktywności fizycznych można zażywać do woli. Wynika to z dużego zróżnicowania terenów, tu po prostu nie ma nudy. Jeżeli chodzi o aktywność, to chcieliśmy podkreślić, że oprócz tych wszystkich aspektów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Jury Krakowsko-Częstochowskiej, też bardzo ważna jest dla nas właśnie aktywność - wspinaczka, szlaki turystyczne, podróżowanie po Jurze rowerami, spływy kajakowe czy turystyka konna.