Małopolska konserwator pożegnała się z urzędem. Wróci na uczelnię. Oficjalnie przyczyn jej odwołania nie podano

Dr Bogdanowska była małopolską konserwator przez dwa i pół roku, od marca 2019 roku. W Krakowie zasłynęła zdecydowanymi działaniami m.in. w stosunku do inwestycji deweloperskich prowadzonych bez poszanowania dla zabytków, samowoli w takich obiektach. Wstrzymywała prace, nakładała wysokie kary na inwestorów. Najbardziej znanym przykładem jest kara w wysokości 500 tys. zł dla dewelopera prowadzącego inwestycję Angel Stradom przy ul. Stradomskiej, w ramach której powstaje pięciogwiazdkowy hotel i apartamentowiec. Kara była efektem niestosowania się inwestora do warunków pozwolenia - rozebrania kopuły nad absydą dawnego kościoła św. Jadwigi na Stradomiu bez powiadomienia wojewódzkiego konserwatora.

Dalej: Bogdanowska nałożyła prawie półmilionową karę za prace budowlane prowadzone bez pozwolenia konserwatorskiego w budynku dworu Buszczyńskich przy ul. Siewnej na Górce Narodowej w Krakowie. Kolejna kara została nałożona na właściciela kamienicy przy ul. Szpitalnej 4 w Krakowie (przedsiębiorcę i milionera z Nowego Targu). Na prace w tym zabytku nie było wymaganego pozwolenia, prowadzono je też mimo wstrzymania robót przez służby konserwatorskie. Remont doprowadził do dewastacji i likwidacji zabytkowych elementów. Interweniowała małopolska konserwator, a następnie sprawą inwestycji zajęła się też prokuratura. Do ukaranych przez urząd konserwatorski należy też inwestor trwającej wielkiej przebudowy Hotelu Saskiego przy ul. Sławkowskiej, św. Tomasza i św. Jana w Krakowie.

Wojewódzka konserwator dała się we znaki nie tylko deweloperom, prywatnym inwestorom. Uchyliła również np. decyzję swojego poprzednika Jana Janczykowskiego w sprawie budowy kładki Kazimierz-Ludwinów nad Wisłą w Krakowie - pozwolenie konserwatorskie potrzebne do jej budowy. Wyjątkowo głośny stał się też spór o przebudowę zabytkowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Grzegórzecką, najstarszego zachowanego krakowskiego mostu. Prowadzona jest w ramach kolejowej rewolucji w centrum Krakowa dotyczącej dobudowy dodatkowej pary torów dla szybkiej kolei aglomeracyjnej. W tym przypadku Bogdanowska sprzeciwiała się planom rozbiórki zabytkowej struktury wiaduktu, co de facto zakładał projekt inwestora, czyli PKP PLK. Przebudowa powinna się już zakończyć, tak się nie stało.

Działacze towarzystwa już kilka dni temu wystosowali pismo sprzeciwiające się planom odwołania Moniki Bogdanowskiej. "Prawdziwym powodem chęci usunięcia pani profesor ze stanowiska jest jej nieustępliwa postawa wobec deweloperów i urzędników, którzy walczą o możliwość stawiania nowych obiektów w zabytkowej tkance Krakowa i Zakopanego" - napisali działacze TonZ z Zakopanego. Wyliczają, że dzięki Bogdanowskiej udało się obronić górną Rówień Krupową w centrum Zakopanego przed zabudową deweloperską. Udało się też zatrzymać dewastację domy wypoczynkowego „Panoramy” na Antałówce w centrum Zakopanego. Budynek ten zaczął nielegalnie rozbierać właściciel budynku - biznesmen z Nowego Targu. Działacze towarzystwa pod Giewontem podkreślają, że do rejestru zabytków wpisano wiele obiektów oraz że za czasów urzędowania Bogdanowskiej "idea ochrony zabytków przestała być fikcją, a stała się faktem i to faktem realizowanym z żelazną konsekwencją".

W Tarnowie niektóre decyzje wojewódzkiej konserwator zabytków spotykały się z niezrozumieniem i krytyką. Przykładem jest wpisanie do rejestru zabytków ruin będących pozostałością spalonego młyna Szancera. To skutecznie zablokowało właścicielowi drogę do zagospodarowania działki w centrum miasta i wybudowanie na miejscu dawnego młyna nowych budynków. Pozostałości młyna - jak jest to komentowane - straszą w mieście i nic nie wskazuje na to, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Podobnie jak na działce po dawnych zakładach przetwórczych Owintar, gdzie inwestor chciał wybudować wysokie na kilkanaście pięter apartamentowce, ale warunki narzucone mu przez konserwatora nie pozwalają na budowę obiektów wyższych niż siedem pięter, a najlepiej aby miały one góra pięć pięter.

Niemałą konsternację wzbudziło również wpisanie do rejestru zabytków nieczynnego od kilku lat dworca kolejowego w Tarnowie-Mościcach. W uzasadnieniu podano, że wybudowany w latach 70. dworzec to jeden z nielicznych przykładów architektury modernistycznej w regionie. Wpis do rejestru oznacza, że na wszelkie prace właściciel, czyli PKP S.A., musi teraz uzyskać pozwolenie konserwatora, a to może skutecznie zablokować prace przy budynku. Kolej dotąd specjalnie nie kwapiła się do remontu niewykorzystywanego obiektu. Próbowała go bezskutecznie sprzedać.