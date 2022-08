Małopolska. Obowiązek wymiany kopciuchów zostanie przesunięty o rok? Wicemarszałek zachęca do konsultacji społecznych

- Kilka miesięcy temu państwo mnie odwiedzili i zgłaszali swoje uwagi do możliwości realizacji zapisów programu ochrony powietrza – mówił wicemarszałek Gawron. - Dzisiaj przyjechałem do was, żeby zaprosić do konsultacji społecznej projektu uchwały przygotowanego przez zarząd województwa - mówił wicemarszałek.

Wszystko wskazuje na to, że projekt dotyczy zmiany na razie pewnych zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, konkretnie tych, które decydują, że do końca roku wszedłby zakaz używania kotłów bezklasowych.

- Nasza propozycja jest taka, żeby ze względu na troskę o mieszkańców, związaną z sytuacją wojenną i z zamieszaniem na rynku energetyki, na rynku paliw, dać trochę więcej czasu do zastanowienia i ten termin przesunąć o rok – podsumował marszałek.

By taką uchwałę sejmik mógł podjąć, wymagane są ustawowo konsultacje społeczne i głos samorządów. Dzień gorlickiego spotkania wicemarszałka z samorządowcami był również dniem, kiedy wystartowały konsultacje w całej Małopolsce.