Małopolska Strefa Mroku. Makabryczne zbrodnie i niewyjaśnione zjawiska. Te historie mrożą krew w żyłach! 23.10.22 Redakcja Kraków

Kilka z tych miejsc opisywały światowe media, na temat innych krążą jedynie legendy, kolejne były obiektem badań naukowców czy specjalistów od trudnych do wyjaśnienia zjawisk. Małopolska Strefa Mroku albo małopolskie "Paranormal Activity" - czyli zjawiska paranormalne - zdarzały się w górach, domach, lasach czy na drogach. Dotyczą seansów spirytystycznych, zagadkowej katastrofy lotniczej, makabrycznych zbrodni i nie do końca wyjaśnionych wydarzeń (czasem wyssanych z palca). Przejdź do galerii i poznaj te historie.