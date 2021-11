Małopolska. Szlachetna Paczka otworzyła bazę rodzin, cały czas można wybierać bądź zgłaszać potrzebujących. Możesz zmienić czyjąś historię Joanna Mrozek

Ruszyła 21. edycja Szlachetnej Paczki. Baza potrzebujących pomocy została otwarta. Przez najbliższy miesiąc można wziąć udział w akcji Andrzej Banaś

Szlachetna Paczka obdaruje potrzebujących już po raz dwudziesty pierwszy. To tylko od nas zależy do ilu rodzin trafi pomoc. Potrzebujących jest wielu, a dzięki pomocy można odmienić los ubogich mieszkańców Małopolski, którzy aby przeżyć miesiąc mają zaledwie kilkadziesiąt złotych. Często są to osoby starsze, schorowane, bądź rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Baza rodzin jest otwarta, z godziny na godzinę pojawiają się nowi darczyńcy, cały czas można też zgłaszać rodziny.