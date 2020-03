Małopolska szykuje się na kolejne przypadki koronawirusa. Wzrasta liczba objętych nadzorem epidemiologicznym

Małopolskie szpitale z oddziałami zakaźnymi i obserwacyjno-zakaźnymi, od kilku dni postawione są w stan podwyższonej gotowości. W sumie na terenie województwa jest dziesięć takich placówek. To do nich kierowani są pacjenci, z podejrzeniem koronawirusa. Nie wszystkie z nich są jednak przygotowane na przyjęcie chorych w stanie ciężkim. W razie takich przypadków - jak zapewnia małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny - będą korzystać ze wsparcia jednostek o wyższym stopniu retencyjności. Jednym z nich jest np. szpital. S. Żeromskiego w Krakowie.

W sumie dysponują one 299 miejscami. Jednak na wypadek epidemii, nie będzie problemu z dostawieniem kolejnych 300 łóżek w budynkach po Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika w Krakowie, skąd na początku br. lecznica przeniosła się do nowej siedziby w Prokocimiu.

Od jutra w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie, ma również zacząć działać całodobowe laboratorium zajmujące się badaniami próbek pod kątem koronawirusa. Dzięki czemu ma skrócić się czas oczekiwania na wyniki.

W województwie wyznaczono również sześć karetek dedykowanych do obsługi pacjentów z podejrzeniem zarażenia wirusem.

Co z zapasami?

Małopolskie lecznice sukcesywnie wysyłają także wnioski o przyznanie im dodatkowych funduszy z uruchomionej przez premiera Mateusza Morawieckiego rezerwy. Z tej puli ma trafić do nich ok. 7,5 mln. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup środków do ochrony osobistej, do dezynfekcji oraz niezbędnego sprzętu medycznego.