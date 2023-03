Małopolska turystyka wróci do bicia rekordów, jeśli przekona obcokrajowców, że u nas jest bezpiecznie Marcin Banasik

- Wszystko wskazuje na to, ze rok 2023 będzie również dla Krakowa rokiem powrotu do normalności - mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Marcin Banasik

W ubiegłym roku Małopolskę odwiedziło niemal 17 mln turystów, którzy wydali w naszym regionie 11,2 mld zł. To około 3,7 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Ten wzrost nie napawa dużym optymizmem biorąc pod uwagę fakt, że największa bolączką regionalnej turystyki jest odpływ zagranicznych gości. W ubiegłym roku odwiedziło nas tylko 630 tys. obcokrajowców - to mało w porównaniu z rekordowym 2019 r. sprzed pandemii, kiedy gościliśmy prawie 4 mln zagranicznych turystów. W ubiegłym roku statystyka krajowych turystów mocno podskoczyła z 12 mln do ponad 16 mln. Problem jednak w tym, że przeciętny Polak przyjeżdża do Małopolski tylko na jeden dzień i wydaje trzy razy mniej pieniędzy niż obcokrajowiec.