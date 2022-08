Małopolska. W szpitalach wrze, ludzie czekają na podwyżki. Dyrektorzy: Nie mamy pieniędzy Patrycja Dziadosz

Średnio po pół miliona złotych zabraknie szpitalom w Małopolsce na wprowadzone ustawą podwyżki dla pracowników i wzrosty kosztów funkcjonowania. Pieniądze powinny być wypłacone na dniach – maksymalnie do 10 sierpnia - bo gwarantuje to lipcowa nowelizacja przepisów o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Tymczasem dyrektorzy szpitali rozkładają ręce i tłumaczą, że z obecnymi wycenami nie są w stanie ich sfinansować. - Propozycja którą otrzymaliśmy z NFZ jest nie do przyjęcia. Pieniądze, które są nam proponowane, nie są w stanie pokryć kosztów jakie musimy ponieść – mówi dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie.