Małopolska. W weekend otworzą się kolejne stoki narciarskie. Zobacz, jakie są warunki na stokach

Po południowej stronie Tatr od tygodnia działają już 2 z 3 wielkich ośrodków narciarskich należących do firmy Tatry Mountain Resort. Mowa o Szczyrbskim Jeziorze i Jasnej (na górze Chopok). W tym tygodniu będą tu udostępnione narciarzom kolejne trasy. W sobotę 14 grudnia z przytupem rusza też ostatni z ośrodków TMR, czyli Tatrzańska Łomnica. Tu na narciarzy od samego rana będą czekać liczne atrakcje związane z otwarciem sezonu. Impreza z tym związana będzie przebiegać w rytm motywu "Anioły i Demony".

Niestety, dalej w Tatrach nie ma wystarczającej ilości śniegu, by rozpoczęcie sezonu narciarskiego było możliwe na Kasprowym Wierchu.

W weekend startują też stacje Polana Szymoszkowa w Zakopanem (jedna kolej), SucheSki w Suchem oraz ośrodek w Małym Cichem (większa z kolei). Dołączą one do Nosala w Zakopanem i stacji CzorsztynSki w Kluszkowcach, na których pierwsi narciarze pojawili się już kilka dni temu.

Beskid Sądecki

Na razie tylko kilka stacji narciarskich na Sądecczyźnie otworzyło swoje podwoje dla wielbicieli białego szaleństwa. Najwcześniej, bo 5 grudnia, sezon zainaugurowało centrum narciarskie Master Ski z Tylicza. Ośrodek jest otwarty w dni powszednie w godz. od 9 do 18 oraz w weekendy od 9 do 20.

Od 6 grudnia można również skorzystać z oferty ośrodka Słotwiny Arena. Jest on czynny w godzinach 8 - 16, zaś zakup karnetu narciarskiego upoważnia do niższej ceny za wejściówkę na krynicką wieżę widokową. Od dziś będzie można również pojeździć na głównej nartostradzie Jaworzyny Krynickiej (w godz. od 9 do 16).

Otwarta jest również stacja narciarska Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla, na razie tylko w weekendy od 9 do 17.

Bliżej Krakowa będzie można pojeździć w Kasinie Wielkiej. Stacja Kasina Ski zaprasza już w ten weekend w godz. od 8 do 22. Przerwa techniczna w godz. 16 - 18. Reszta stacji szykuje się na otwarcie w okolicach świąt i modli o dobre warunki atmosferyczne.