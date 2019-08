Małopolska wolna od plastiku? To tylko deklaracja sejmiku

Na sierpniowej sesji małopolski sejmik ma przyjąć zobowiązanie o zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych. Sam Urząd Marszałkowski chce już od przyszłego roku zrezygnować z jednorazowych wyrobów plastikowych (np. podczas cateringu na imprezach organizowanych przez marszałka i podległe mu jednostki) oraz zamawiać do dla urzędników papier z recyklingu. Liczy, że w jego ślady pójdą inne urzędy.

Największą aktywność samorząd województwa wykaże w promowaniu postaw proekologicznych i edukacji, której celem będzie uświadamianie Małopolan, jak wielkim zagrożeniem dla nich samych i środowiska jest plastik.

Bo tak chce Unia Europejska

„Deklarujemy, że podczas opracowywania dokumentów strategicznych dla województwa małopolskiego (....) określone zostaną priorytety i kierunki działań, mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów” - można przeczytać w projekcie deklaracji.

Jakie są konkretne pomysły? Tego nie wiadomo. - Nowa strategia jest dopiero opracowywana - mówi jedynie wicemarszałek Urynowicz. Ale nie kryje, że chodzi przede wszystkim o dostosowanie się do unijnej dyrektywy śmieciowej. A to ona zakłada, że od 2021 roku nie będzie wolno sprzedawać produktów plastikowych jednorazowego użytku, takich jak: widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do uszu czy pojemniki na żywność z polistyrenu.