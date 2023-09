Małopolska zachodnia. Bezpłatne badania mammograficzne. Dla kogo, jak często się badać? Zobacz zdjęcia i wideo

Małopolska zachodnia. Bezpłatne badania mammograficzne. Dla kogo, jak często się badać?

Program profilaktyki raka piersi zachęca kobiety do regularnego badania się. Obecnie tylko niespełna 30 proc. uprawnionych do badań kobiet korzysta z tej możliwości. Ułatwić dostęp do badań mają mammobusy. Dla wielu kobiet to szansa na wykonanie badania jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, szczególnie jeśli pracownia stacjonarna jest daleko.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Stanowi około 23 proc. wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i około 14 proc. zgonów z tego powodu.