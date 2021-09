Małopolska: Załamanie nastrojów w firmach. Polski Ład pogłębia niepewność i zniechęca do inwestowania, dlatego przybyło pesymistów

Co ważne: głównym powodem nie są tym razem czarne wizje związane z czwartą falą pandemii i powrotem administracyjnych restrykcji (wpływ takich obaw widoczny jest jedynie w turystyce, zakwaterowaniu i gastronomii) lecz totalna niepewność wywołana zmianami zapisanymi w Polskim Ładzie. Mimo apeli wszystkich bez wyjątku organizacji biznesu, argumentujących, że to nie jest dobry czas na wprowadzanie tak ogromnych zmian i że firmy potrzebują przynajmniej roku na przygotowanie się do nich, rząd forsuje swe pomysły i promuje je w całej Polsce.

Polski ład dla emerytów, ale nie dla biznesu

Roztaczane przez władzę wizje mogą się na pewno podobać emerytom pobierającym najniższe świadczenia (każdy zyska ok. 150 zł netto), ale są krytykowane przez przedsiębiorców, i to zarówno dużych, jak i mikro. Chodzi nie tyle o wzrost obciążeń, co tempo wprowadzania zmian: do końca roku zostały trzy miesiące, a szefowie i menedżerowie firm wciąż nie wiedzą, na jakich zasadach przyjdzie im funkcjonować po 1 stycznia. Nie sposób w takich warunkach tworzyć biznesplanów, a co dopiero planować inwestycji. To zresztą jeden z powodów chronicznej zapaści inwestycyjnej: Polska spadła tu z połowy stawki w Unii Europejskiej na miejsce przedostatnie, z inwestycjami na poziomie 16,5 proc. PKB. Przypomnijmy, że ambitny Plan Morawieckiego sprzed pięciu lat zakładał, że będzie to 25 proc.