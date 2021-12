Małopolska zyska nowe uzdrowiska, Muszyna będzie w tej kwestii ewenementem na skalę Europy. Status uzdrowiska w końcu otrzyma Tylicz Joanna Mrozek

Na terenie gminy Muszyna będą trzy uzdrowiska, a nie jak dotąd dwa Artur Królikowski

Dwa obszary na terenie uzdrowiska Muszyna-Złockie spełniają przesłanki, by wyodrębnić je jako autonomiczne uzdrowiska. To Muszyna i Złockie. "To tylko formalność"- mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny. Dzięki temu na obszarze gminy uzdrowiskowej będą trzy, a nie jak dotąd dwa kurorty. Także Tylicz położony na terenie gminy Krynica-Zdrój w końcu zostanie pełnoprawnym uzdrowiskiem. Stanie się to już w nowym roku.