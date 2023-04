Małopolskie obserwatoria gwiazd. Stąd najbliżej do nieba Redakcja Kraków

Rozwijająca się astroturystyka przyciąga coraz większe tłumy miłośników gwiazd. Okazuje się, że Małopolska może pochwalić się naprawdę sporą liczbą miejsc, w których można z powodzeniem obserwować niebo. To także z Małopolski pochodzą dwaj uznani uczeni. Pierwszy z nich to geniusz swojej epoki Mikołaj Kopernik, a drugi to Tadeusz Banachiewicz, geodeta i astronom. w 2023 na niebie będzie można obserwować kilka wyjątkowych zjawisk. Dlatego specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie małopolskich obserwatoriów astronomicznych.