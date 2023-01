Małopolskie uczelnie przygotowały wiele nowych, ciekawych kierunków Paulina Szymczewska

123RF

Kryminalistyka, inżynieria i gospodarka wodna, energetyka wodorowa, zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja, marketing cyfrowy, informatyka ekonomiczna – to tylko niektóre z ciekawych nowości, które już oferują albo zaoferują w zbliżającym się roku akademickim małopolskie uczelnie. Starają się one na bieżąco dostosowywać swoją ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.