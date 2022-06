Małopolskie: winnice w okolicach Krakowa, czyli Małopolski Szlak Winny. Gdzie można zwiedzić winnicę i przenocować?

Enoturystyka - co to takiego?

Enoturystyka - co to takiego?

Enoturystyka to stosunkowo nowa gałąź turystyki. Jej ideą jest poznawanie kultury winiarskiej oraz odwiedzanie miejsc uprawy winorośli. Wycieczki tego typu są jednymi z najwdzięczniejszych - oprócz zaznajomienia się z miejscową kulturą winiarską (która prawie zawsze powiązana jest ściśle z historią danego obszaru), pozwalają na odkrycie urokliwych miejsc, w których nie przebywa zazwyczaj ogrom turystów. Fani enoturystyki poznają okolice winnic nie tylko zmysłem wzroku, ale i smaku - często z wizytą w winnicy wiąże się degustacja jej flagowego produktu, czyli wina. W zależności od klimatu, odmian winorośli i miejsca, w którym zlokalizowana jest winnica, zmieniają się zarówno smak alkoholu, jak i krajobrazy! Nie dziwi więc fakt, że miłośnicy takich podróży z podekscytowaniem czekają na kolejne wyprawy.

Winnice w Polsce - czy można je zwiedzać?

Zobaczcie, gdzie się znajdują oraz co oferują przyjezdnym winnice woj. małopolskiego:

Zwiedzanie winnicy z noclegiem

Turystyka winiarska to często nie tylko zwiedzanie winnic - właściciele niektórych obiektów oferują gościom także noclegi. Najczęściej przybiera to formę spędzenia nocy w gospodarstwie agroturystycznym, niekiedy jednak w okolicach miejsc uprawy winorośli powstają nawet hotele! To świetne wyjście zarówno dla tych, którzy przyjechali z daleka, jak i turystów lubiących połączenie przyjemnego z pożytecznym. Kto z nas nie marzył nigdy o porannym przebudzeniu z widokiem na soczyste owoce skąpane w blasku promieni wschodzącego słońca?