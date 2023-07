Malują po skałach w Tatrach. Bazgroły niszczą roślinność i są bardzo trudne do usunięcia

Problem malowania na skałach pojawi się niemal w każde wakacje, gdy w Tatry wchodzą tłumy. W ubiegłych latach znane były przypadki pomalowanych farbą skał nawet na szlakach wysokogórskich – na Zawracie, czy na Świnicy. Do historii przeszedł już bezmyślny wyczyn pseudokibiców Wisły Kraków, którzy pomalowali szlak do Morskiego Oka. Na szczęście udało się ich namierzyć i skazać. Musieli m.in. pokryć koszty usuwania napisów z drogi i skał okalających szlak.

Przyrodnicy podkreślają, że za takie zachowanie grożą poważne konsekwencje. Minimalna kara to 500 zł mandatu, sprawa może być także skierowana do sądu. - Wykryć sprawców niejednokrotnie jest trudno. Jednak zapewniamy, że jest to możliwe: nigdy nie wiadomo czy czujne oko naszego leśniczego nie dostrzeże takiego „artysty” lub czy nie zostanie on uchwycony na fotopułapce lub zdjęciach innych osób – mówią pracownicy TPN.