Mandaty związane z epidemią. Przyjmować czy nie? Radca prawny wyjaśnia

Ograniczenia wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów, a także Ministra Zdrowia, są dla wielu prawników wątpliwe. Brakuje podstawy prawnej, by ukarać wiele osób mandatami. W związku z tym pojawia się pytanie, czy ewentualną karę w ogóle powinniśmy przyjmować. Piotr Dobrowolski, radca prawny, przygotował zestaw rad dla osób, które zostają zatrzymane do kontroli drogowej (poniżej publikujemy cały post). Stał się on niezwykle popularny wśród użytkowników Facebooka.

„Jeśli policjant pyta skąd i dokąd jedziesz, po prostu mu odpowiedz” - pisze Dobrowolski wyjaśniając, że policjant nie jest konstytucjonalistą, ani osobą, która może dywagować nad zasadnością konkretnych rozwiązań. Wykonuje polecenia swoich przełożonych.

„Jeśli policjant zdecyduje się na nałożenie na Ciebie mandatu, a się z nim nie zgadzasz, po prostu odmów przyjęcia. Bez gadania i uzasadniania, bo nie jest to nikomu do niczego potrzebne. Masz takie prawo i nie musisz tłumaczyć dlaczego. W sądzie będziesz mieć okazję wyłożyć swoje racje” - podaje radca prawny. W dalszej części wpisu czytamy, że karę zaskarżyć można nawet, jeśli sprawa zostanie skierowana do Sanepidu.