Marcin Janusz prywatnie. Mistrz Europy i rozgrywający siatkarskiej reprezentacji ma piękną żonę i talent muzyczny. I pochodzi z Nowego Sącza

Marcin Janusz prywatnie. Zobacz zdjęcia mistrza Europy z żoną i nie tylko

Marcin Janusz, sądeczanin Mistrzem Europy w siatkę

Wynik finału ME siatkarzy Polska - Włochy spełnił nasze oczekiwania. Dzisiaj (sobota, 16 września) w Rzymie Biało-Czerwoni wygrali z gospodarzami meczu i zdobyli złoty medal mistrzostw Europy. Na taki…

To właśnie dzięki szkoleniowcowi z Serbii pochodzący z Nowego Sącza 29-letni Marcin Janusz został pierwszym rozgrywającym kadry. To, że była to właściwa decyzja sądeczanin pokazał nie raz nie tylko w finale, ale podczas wszystkich występów na Mistrzostwach Europy. Nie tylko znakomicie wystawiał piłki, często taki sposób, że zmylił przeciwników. Również jego taktyczne zagrywki przysparzały rywalom problemów.