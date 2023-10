Marcin Palade: Możliwe, że jedni położą się spać z 15 na 16 października jako zwycięzcy, a rano obudzą się już w roli przegranych

Jeśli w ciągu najbliższych dni nie dojdzie do jakiegoś nośnego medialnie wydarzenia, to notowania ugrupowań, startujących w wyborach 15 października, nie ulegną już większym zmianom. Przy czym nawet niewielkie zmiany - w granicach jednego, dwóch punktów procentowych - będą miały kolosalne znaczenie nie tyle dla ostatecznego wyniku wyborów w ujęciu procentowym, co dla podziału mandatów i powyborczej układanki sejmowo-rządowej. W momencie, kiedy rozmawiamy, ani blok partii Donalda Tuska, ani partia Jarosława Kaczyńskiego nie dysponuje, w świetle prognoz, gwarancją ponad 231-osobowej reprezentacji w Sejmie. Możliwych jest kilka scenariuszy, a wśród nich próby budowania większości z udziałem tych, którzy mogą mieć "pakiet kontrolny", czyli z Konfederacją, a w razie fiaska tych prób: przedterminowe wybory w pierwszym kwartale 2024 roku.

Co musiałoby się wydarzyć, żeby wyniki sondaży wywróciły się do góry nogami? Politycy wyciągają na siebie kolejne brudy, które opisują później media. To ma znaczenie?

Niewielkie. Większość społeczeństwa jest już odporna na tego typu informacje. Tym, kto danego dnia bardziej dołożył konkurentowi, ekscytują się tylko najtwardsi wyborcy po obu stronach barykady. Funkcjonują w zamkniętych bańkach informacyjnych, złaknieni "politycznej nawalanki". Jest oprócz nich pokaźna grupa społeczeństwa, stojąca nie tyle między stronami owej barykady, a starająca się trzymać od niej jak najdalej. To ona w dużej mierze zdecyduje ostatecznie, co będzie po 15 października. Takie osoby mają do wyboru zachowanie statusu quo, czyli rządzących od 2015 roku, lub zmianę, co oznaczałoby powrót do władzy środowisk, które rządziły Polską w latach 2007-2015. Zmianę, która nastąpiłaby przy wsparciu wyposzczonej politycznie Lewicy, bo od 18 lat pozostającej w opozycji parlamentarnej bądź pozaparlamentarnej.