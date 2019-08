Marek stracił żonę w wypadku. Sam walczy o powrót do zdrowia

- Nie poddawaj się, walcz. Natalka by tego chciała - mówi Łukasz Janczyk, przyjaciel Marka. To on wraz z grupą znajomych postanowił pomóc mężczyźnie, w powrocie do zdrowia i przy pomocy ludzi dobrego serca zabezpieczyć finansowo jego leczenie oraz rehabilitację. Utworzyli publiczną zbiórkę na leczenie. Wiedzą, że Marek będzie długo dochodził do siebie, a największym dla niego ciosem jest śmierć ukochanej żony.

Mieli tyle planów

Natalia i Marek poznali się w Wielkiej Brytanii. Oboje pojechali tam do pracy, a los ich połączył. Po czterech latach znajomości, w ubiegłym roku pobrali się.

Po ślubie 31-letni Marek przeprowadził się do 22-letniej Natalki do wsi Iwkowa. Sam pochodzi z województwa podkarpackiego. Chciał otworzyć tu własną firmę, wybudować dom i wieść szczęśliwe życie u boku żony.

- Natalka zawsze powtarzała, że Marek to jej dar od Boga - wspomina Łukasz Janczyk, przyjaciel małżeństwa. - Oni poza sobą świata nie widzieli, mieli tyle planów.