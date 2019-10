Marsz Równości w Nowym Sączu w asyście kilkuset policjantów

Narodowcy i chuliganie z kontrą

Obok Marszu Równości za szczelnym kordonem policji ustawili się przeciwnicy kolorowej demonstracji. Warto wspomnieć, że na wyłączonych z ruchu ulicach ustawiło się kilkuset policjantów uzbrojonych w hełmy i tarcze, a przede wszystkim długolufową broń. Do dyspozycji była również armatka wodna. „Takiej mobilizacji nie było tu od stanu wojennego” - komentowali przechodnie, z uwaga przyglądający się wydarzeniu.

- Chciałbym dożyć takiej chwili, że ludzie w Polsce będą mogli wychodzić na ulice i demonstrować swoje poglądy bez ochrony policji przed złem – żali się w rozmowie z „Gazeta Krakowską” Piotr Środa z Krakowa.

Dlaczego po drugiej stronie Alei Wolności ustawili się narodowcy?

- Sprzeciwiamy się dewiacji, która wychodzi na ulicę. Większość tych osób jest spoza naszego miasta. My nie godzimy się na to i bronimy tradycyjnych wartości katolickich - wyjaśnia Daniel Michalak, prezes Młodzieży Wszechpolskie w Nowym Sączu. - Boli nas to, że policja broni nie tych co trzeba. Wiele razy na takich marszach równości dochodzi do profanowania symboli katolickich czy propagowanie komunizmu czy dokonywanie aktów seksualnych, co jest niezgodne z prawem, a policja przymyka na to oko.