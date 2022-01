Marszałek Kozłowski nie przekroczył swoich uprawnień dotując imprezę w Krynicy. Doniesienie „Sądeczanina” okazało się bezpodstawne

Przez trzy miesiące Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza przesłuchiwała świadków i analizowała dokumenty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Sprawa dotyczyła prawidłowości wydatkowania środków publicznych z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup usług promocyjnych podczas Europejskiego Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju. Zgodnie z umową z czerwca 2021 roku zdecydowano się przez 10 lat przekazać niebagatelną kwotę 6 mln zł organizatorowi imprezy Fundacji „Na Ratunek”.

- Dokonaliśmy takiego wyboru i zakupu usług promocyjnych, uznając, że w dłuższej perspektywie czasowej to będzie opłacalne dla województwa. Pamiętajmy, że w planie Igrzysk Europejskich jest rozegranie w Krynicy-Zdroju biegów górskich. I my musimy Krynicę do tego dużego wydarzenia przygotowywać i wypromować – zaznaczył w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Witold Kozłowski.

O możliwości popełnienia przez niego przestępstwa, czyli działania na szkodę interesu publicznego (przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. zagrożone karą do 3 lat więzienia) krakowską prokuraturę poinformował Tomasz Kowalski, redaktor naczelny portalu i miesięcznika „Sądeczanin”. Sam opisywał wielokrotnie problem i toczące się postępowanie, ale nie zaznaczając, że to on jest autorem donosu.